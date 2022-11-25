В ДНР поздравить матерей с праздником поможет онлайн-марафон

В этом году День матери будут отмечать 27 ноября

В Донецкой Народной Республике запустили онлайн-марафон, приуроченный к предстоящему Дню матери. Жители Республики смогут креативно поздравить своих мам, записав видеопоздравление к празднику. Об сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

- Дорогая мамочка, очень тебя люблю. Сегодня надел теплый пуховик, - сказал премьер в своем видеообращении.

К акции уже примкнули десятки людей. Признание в любви своим мамам адресовали известные управленцы - вице-премьер Республики Евгений Солнцев, министр культуры Михаил Желтяков, министр агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко, министр экономического развития Владимир Зверков, министр угля и энергетики Андрей Чертков и многие другие.

К челленджу присоединилась и глава администрации города Харцызска Виктория Жукова, которая весьма трогательно обратилась к своей маме.

- Мамуль, одеваться буду тепло, ложиться спать - вовремя. Ты у меня самая лучшая и самая любимая, - отметила она.

Напомним, День матери ежегодно отмечают в России в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник придется на 27 ноября.

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