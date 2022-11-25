В Макеевке под обстрел попала территория городской клинической больницы

Обстрел больницы произошел сегодня днем Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня днем под обстрел ВСУ попала территория городской клинической больницы №5 в Макеевке. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

По данным наблюдателей, в 11:30 по Червоногвардейскому району Макеевки, где расположено данное лечебное учреждение, противник выпустил три снаряда калибра 155 мм. Огонь велся со стороны подконтрольной Украине Орловки. В результате обстрела пострадала больница.

- Зафиксированы повреждения инфраструктуры городской клинической больницы №5, - заявили в СЦКК.

Тем временем в Донецке в результате артуадара ВСУ зафиксированы повреждения инфраструктуры ООО «Мастер-Торг». Возле административного здания организации погибла женщина 1982 года рождения, ранения получили мужчина 1988-го и женщины 1979 и 1975 годов рождения. Чуть позже стало известно, что по улице Бахметьева была ранена женщина 1996 года рождения. А накануне ВСУ прямым попаданием разрушили кровлю одного из местных многоквартирных домов.

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