Денис Пушилин сообщил про обмен пленными с Украиной по формуле «9 на 9»

Руководитель Республики рассказал про условия очередного обмена пленными. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Сегодня с Украиной проходит обмен пленными по формуле «9 на 9». Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что один из пленных, которых возвращает украинская сторона, является защитником донецкой земли.

- Среди освобожденных российских бойцов один из Донецкой Народной Республики, - проинформировал Пушилин.

Напомним, 24 ноября, стало известно, что из украинских застенков были освобождены еще 50 российских бойцов. Столько же человек отданы Украине, в основном - военнослужащие ВСУ.

Тем временем уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что с начала специальной военной операции 250 военнослужащих Донецкой Народной Республики попали в списки разыскиваемых на территории Украины. Такую информацию она обнародовала 23 ноября. Данные приводились за вычетом уже освобожденных из плена в ходе предыдущих обменов между Россией и Украиной.

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