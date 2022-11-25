В Мариуполе у здания администрации взорвался автомобиль, погиб мужчина

Сейчас следователи пытаются выяснить, кто причастен к взрыву. Фото: Штаб теробороны ДНР
Вчера вечером у здания администрации города Мариуполя произошел взрыв автомобиля. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины. Об этом проинформировали в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Там уточнили, что инцидент был зафиксирован по улице Громовой ближе к семи часам вечера.
- Около 19:00 часов в Мариуполе в районе расположения здания администрации города по улице Громовой произошел взрыв автомобиля. При проведении осмотра места происшествия обнаружены останки лица мужского пола, - заявили в Штабе.
Сообщается, что личность погибшего уже установлена, им оказался 36-летний местный житель. Сейчас следователи ведут оперативно-розыскные мероприятия с целью установить все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в августе в Мариуполе была совершена попытка покушения на жизнь мэра города Константина Иващенко. Злоумышленники заложили взрывное устройство на въезде в Мариупольский зоопарк, и оно сработало в момент подъезда чиновника. К счастью, Константин Иващенко не пострадал.
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