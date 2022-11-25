В Северодонецк и Рубежное доставили очередную партию гуманитарной помощи от МЧС РФ

Гуманитарный конвой состоит из пяти машин. Фото: МЧС ЛНР

Очередной конвой от МЧС РФ доставил гуманитарную помощь для жителей Северодонецка и Рубежного. В состав груза вошли продукты питания. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что гуманитарный конвой насчитывает пять машин, которые прибыли на территорию Республики сегодня.

- В пятницу, 25 ноября, автомобили очередного конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в столицу ЛНР. Нынешний конвой российских спасателей, состоящий из пяти автомобилей, доставил в Луганск мясные консервы, - рассказали в ведомстве.

В службе также сообщили, что машины уже отправились в конечные пункты следования - Северодонецк и Рубежное. Их выгрузка произведена на объектах инфраструктуры, медицины и образования.

Напомним, Северодонецк наравне с Лисичанском и Рубежным является одним из наиболее пострадавших от боев населенных пунктов Луганской Народной Республики. Сейчас в городе активно ведутся восстановительные работы - первые холода уже пришли, но вернуть к жизни разрушенные обстрелами украинских боевиков дома не так просто. Однако определенные успехи в этом имеются.

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