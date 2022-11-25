Пожилой мужчина погиб от отравления угарным газом в собственном гараже в Луганске

Угарный газ очень опасен, так как вызывает сильное отравление и даже смерть. Фото: МЧС ЛНР

В одном из гаражей в Луганске был обнаружен труп мужчины, который, по предварительной версии, скончался от отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что инцидент произошел в гаражном кооперативе «Заречный», куда вчера вечером прибыли спасатели, получившие сигнал.

- 24 ноября в 18:09 в Луганске в гаражном кооперативе «Заречный» сотрудниками МЧС осуществлено вскрытие ворот гаража, в котором обнаружен труп мужчины 1952 года рождения, - рассказали в ведомстве.

Тем временем в Красном Луче причиной смерти 65-летнего мужчины стал электрообогреватель. Когда соседка увидела, как из-под крыши соседнего дома валит дым, то вызвала сотрудников МЧС.

Прибывшие на место спасатели взломали входную дверь и в дальней комнате обнаружили тело хозяина. Очаг возгорания находился здесь же - это заводской электрообогреватель с закрытой спиралью. Вероятно, мужчина, когда ложился спать, вплотную придвинул его к дивану, из-за чего загорелось постельное белье.

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