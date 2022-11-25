В Донбассе уничтожены три полевых пункта управления беспилотниками ВСУ

Военная операция продолжается Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За сутки боев с подразделениями ДНР украинская армия потеряла более 60 своих силовиков и часть военной техники. Помимо артустановок и гаубиц, она лишилась также нескольких пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», две гаубицы Д-30, девять единиц бронированной и автомобильной техники, три полевых пункта управления БПЛА, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

Тем временем в ЛНР сообщили о ликвидации 30 украинских военных.

- За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 30 человек личного состава, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, 14 единиц специальной автомобильной техники, - уведомил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

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