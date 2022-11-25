За сутки на территории ДНР были ранены 2 человека

Последствия обстрела Кировского района Донецка. Фото: t.me/dnronline

За прошедшие сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР 39 раз, выпустив в ее направлении 198 боеприпасов. Противник применял при этом реактивные системы залпового огня «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, а также 120-миллиметровые минометы. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов Республики, включая Донецк, Зайцево, Горловку, Озеряновку, Пантелеймоновку, Широкую Балку, Троицкое, Минеральное и Макеевку.

В результате обстрелов пострадали мирные люди.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в ранее освобожденном Октябре, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что обстрелами повреждены 5 жилых домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры в Республике.

Напомним, военные эксперты назвали виновных в обстреле центра Донецка позапрошлой ночью. Тогда под огонь артиллерии НАТО попал Ворошиловский район столицы.

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