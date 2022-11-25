Психиатрическая больница получила повреждения при обстреле поселка Сосновый в ЛНР

Украинские войска активно используют при обстрелах натовскую артиллерию. Фото: СЦКК ЛНР

За прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию ЛНР трижды. По населенным пунктам Стаханов, Сватово, Сосновый (Сватовского района) были выпущены три ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS и 14 снарядов из артиллерии калибра 155 мм. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

По данным наблюдателей, в Сватове в результате обстрела была ранена женщина 1957 года рождения и разрушены четыре жилых дома, в Сосновом получила повреждения психиатрическая больница.

Тем временем в Стаханове ракетный удар привел к повреждению телевышки. Сейчас в городе отсутствует интернет. Разрушен также ряд социальных объектов.

- В результате обстрела населенного пункта Стаханов разрушен один жилой дом, детская художественная студия и частично здание телерадиокомпании, поврежден один жилой дом, кинотеатр «Мир», Дом культуры и телерадиовышка, - проинформировали в СЦКК.

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