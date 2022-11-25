ВСУ прямым попаданием разрушили кровлю многоквартирного дома в Донецке

В марте украинским обстрелом уже был разрушен один многоэтажный дом в Кировском районе Донецка (иллюстрация) Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Минувшим вечером и сегодняшним утром украинские войска неоднократно нарушали покой мирных граждан Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он отметил, что обстрелам подверглись несколько районов города. В одном из них в результате прямого попадания был поврежден многоквартирный дом.

Так, в 22:50 и 6:57 со стороны Красногоровки в направлении Кировского и Петровского районов Донецка были выпущены в общей сложности 8 снарядов калибром 155 мм.

- Произошло прямое попадание в кровлю одного многоквартирного дома Кировского района, повреждены трубы центрального отопления чердачной разводки, - проинформировал мэр.

Кроме того, в 6:00, 7:48 и 8:16 из населенных пунтков Нетайлово и Орловка в направлении Куйбышевского и Киевского районов были выпущены в общей сложности 11 снарядов калибром 155 мм.

- Будьте осторожны, берегите себя и своих близких! Не выходите из укрытий без острой необходимости! - призвал горожан Кулемзин.

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