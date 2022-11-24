ЛНР в результате двух обменов пленными с Украиной вернула домой 23 защитников Республики

Виктория Сердюкова сообщила, сколько защитников ЛНР вернулись домой. Фото: ЛИЦ

Луганская Народная Республика в результате обмена пленными с Украиной возвратила домой 23 своих защитников. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Российская Федерация и Украина 23 и 24 ноября провели обмены пленными. Накануне с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 35 российских военнослужащих, в том числе из ЛНР и ДНР. Украина также получила 35 человек, в основном из состава подразделений ВСУ. Сегодня состоялся обмен по формуле «50 на 50».

- В результате обменов военнопленными между РФ и Украиной, проходивших вчера и сегодня, удалось вернуть домой 23 военнослужащих ЛНР, - сказала Сердюкова.

Напомним, в октябре Республика в рамках трех обменов пленными с Украиной возвратила домой 24 защитника. Кроме того, 10 ноября врио Главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что еще 35 защитников Донбасса, в том числе 33 военнослужащих Народной милиции ЛНР и два жителя Республики, защищавшие ДНР, вернулись из украинского плена.

Сердюкова также отмечала, что Украина отказывается признавать более 100 своих военнослужащих, находящихся на территории ЛНР.

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