71-летняя жительница Хабаровска отправилась медработником-добровольцем в ЛНР

Наталья Богдановна рассказала, что не может сидеть дома - сын и внук ушли добровольцами на фронт. Фото: Скриншот видео Первый канал

Представители общественного движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) помогли 71-летней женщине из Хабаровска исполнить ее желание работать сестрой милосердия в военном госпитале ЛНР в качестве добровольца. Пожилая женщина обратилась в региональное отделение ОНФ в Хабаровске с этой необычной просьбой.

- Наталье Богдановне 71 год, она родилась на Украине, но почти 50 лет живет в Хабаровске. Женщина вспоминает, что мама девчонкой в 15 лет сбежала на фронт, прошла всю войну как радист-корректировщик и была награждена медалью «За отвагу». Сейчас ее сын и внук ушли добровольцами для участия в спецоперации. Наталья Богдановна рассказала, что не может сидеть и ждать, попросила помочь найти группу, с которой можно уехать в Донбасс, - рассказали в ОНФ.

Женщина убедила общественников в том, что ее 10-летний опыт работы сестрой милосердия очень пригодится в госпитале.

- Там наверняка есть раненые, и их также надо накормить, напоить да и просто поговорить, - пояснила свое решение хабаровчанка.

Активисты ОНФ организовали перелет Натальи Богдановны в Москву, встретили в аэропорту, посадили на поезд до Ростова-на-Дону. В дальнейшем представители НФ сопроводят ее в один из госпиталей в ЛНР.

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