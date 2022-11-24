В Луганске для раненых военнослужащих ЛНР выступили звезды российской эстрады

Звезды эстрады едут в Донбасс в качестве агитбригад. Фото: Марина Сулименко/ЛИЦ

Звезды российской эстрады дали концерт в Луганской республиканской клинической больнице (ЛРКБ) для раненых военнослужащих. Выступление состоялось в рамках общероссийского музыкального патриотического марафона радиостанции «Русское радио».

Поддержать защитников Донбасса приехали группа «Земляне», Елена Север, Роман Архипов, Юрий Киселев (ЮрКисс) и его брат Владимир Киселев (ВладиМир). Они также привезли раненым военнослужащим гуманитарные наборы.

- Мы приехали сюда сказать слова благодарности спасателям донбасской земли, конечно же, врачам, кто спасает раненых бойцов и офицеров. Мы, артисты, организовали агитбригады, точно так же, как во время Великой Отечественной войны существовали агитбригады и приезжали музыканты, артисты для того, чтобы подержать бойцов, - сказала Елена Север.

Владимир Киселев напомнил, что формат агитбригад - это такой мостик между тылом и зоной боевых действий. За полгода агитбригады российских артистов побывали во всех новых российских регионах.

- Когда я первый раз ехал сюда, то не совсем понимал, насколько нужна бойцам моральная поддержка, насколько нужна музыка, - поделился эмоциями Роман Архипов.

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