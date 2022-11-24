В ДНР готовят пакет мер поддержки для демобилизованных студентов

Демобилизованные студенты были награждены государственными наградами РФ. Фото: ТГ/Пушилин

Министерство образования и науки ДНР по поручению врио Главы Республики Дениса Пушилина начало разработку пакета мер поддержки демобилизованных студентов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

- Пакет мер предусматривает освобождение демобилизованных студентов, обучающихся на договорной основе, от оплаты за обучение. Студентам невыпускных курсов будет обеспечен перевод на следующий курс, они присоединятся к своим однокурсникам, не потеряв при этом год. Для них будет организовано проведение консультаций и индивидуальных занятий, — отметили в министерстве.

Там добавили, что для студентов будет составлен индивидуальный график для ликвидации академической задолженности. Тем, кто обучается на выпускных курсах, продлят возможность прохождения госаттестации. Также всем демобилизованным студентам гарантировано предоставление психологической помощи.

Ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин уволил со службы студентов очной и очно-заочной форм обучения, призванных на фронт по мобилизации. Позднее демобилизованные студенты вузов ДНР, принимавшие участие в спецоперации, были награждены государственными наградами РФ.

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