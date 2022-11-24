В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погиб мирный житель. еще один ранен

Последствия ночного обстрела возле рынка «Маяк» в Киевском районе Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 38 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 224 снаряда и мины.

На донецком направлении противник применял – РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм. На горловском – артиллерию 152 мм, минометы 120 мм.

Под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский и Кировский районы), Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы), Докучаевск.

В результате обстрелов погиб мужчина в Никитовском районе Горловки. Ранение получила женщина в ранее освобожденной Владимировке.

Повреждены 28 домостроений в Ворошиловском и Киевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки и Кировском районе Макеевки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.

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