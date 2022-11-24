Глава ДНР сообщил об отсутствии ограничений на выезд мужчин призывного возраста из Республики

Мужчинам призывного возраста можно спокойно перемещаться по своим делам через административную границу. Фото: ТГ/Селиванова

Указ о всеобщей мобилизации в ДНР исполнен, ограничения на выезд в соседние регионы не действуют. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении.

- На данный момент можно сказать, что мой указ «О всеобщей мобилизации» исполнен, и далее не требуется никаких дополнительных актов с моей стороны, — сказал Пушилин.

Он пояснил, что решение о призыве на фронт принималось, когда Республика была независимой. В дальнейшем, поскольку ДНР стала частью России, любые решения о мобилизационных мероприятиях будут приниматься исключительно указами и распоряжениями Президента РФ Владимира Путина.

- Можно спокойно перемещаться по своим делам через административную границу мужчинам призывного возраста, — добавил руководитель региона.

Жители Республики, которые сталкиваются с неправомерными действиями по этому вопросу, могут обратиться на «горячую линию» по номеру: 45-0-45.

Напомним, всеобщая мобилизация в ДНР была объявлена 19 февраля 2022 года на фоне усиления агрессии со стороны Украины. В России 21 сентября объявлена частичная мобилизация, в рамках которой призвано 300 тыс. резервистов. В конце октября Президент РФ заявил об окончании мобилизационных мероприятий.

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