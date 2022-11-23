В ДНР работает горячая линия по вопросам демобилизации студентов и мобилизации

Позвонить на горячую линию можно по номеру 45-0-45. Фото: пресс-служба администрации Главы ДНР

В Донецкой Народной Республике запущена горячая линия по вопросам демобилизации студентов. Мобилизационных мероприятий в Республике нет. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— Указ о мобилизации был подписан, когда мы были независимой Республикой. Теперь мы стали субъектом Российской Федерации, и согласно пятому федеральному конституционному закону, руководствуемся в своих действиях нормами, которые не противоречат российскому законодательству, — подчеркнул Денис Пушилин. — Поэтому на данный момент можно сказать, что мой указ о всеобщей мобилизации исполнен, и далее не требуется никаких дополнительных актов с моей стороны. Теперь решения о мобилизации на наших территориях будут приниматься исключительно Верховным главнокомандующим России Владимиром Путиным.

Денис Пушилин также отметил, что Республике открыта горячая линия по вопросам демобилизации студентов и мобилизации.

— Если есть факты злоупотребления или перегибов, то вы можете позвонить на горячую линию, а дальше будут разбираться правоохранительные органы: Генеральная прокуратура и Следственный комитет России, — добавил лидер Республики.

Номер горячей линии — 45-0-45

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