В списки разыскиваемых военнослужащих внесено более 250 жителей ДНР

Более 250 военнослужащих разыскивают на территории Украины. Фото: ДАН

С начала специальной военной операции 250 военнослужащих Донецкой Народной Республики попали в списки разыскиваемых на территории Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

— В списке лиц, разыскиваемых ДНР на территории государства Украина с начала СВО, более 250 военнослужащих Народной милиции Республики, — отметила омбудсмен Республики.

Дарья Морозова подчеркнула, что данные приводятся за вычетом уже освобожденных из плена в ходе предыдущих обменов между Россией и Украиной.

Напомним, что сегодня прошел обмен военнопленными с Украиной по формуле «35 на 35». Из украинского плена были освобождены четверо военнослужащих из Донецкой Народной Республики и двое — из Луганской Народной Республики. Врио Главы ДНР Денис Пушилин отметил, что Украине возвращаются военнослужащих ВСУ.

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