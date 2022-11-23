Денис Пушилин посетил юбилейную выплавку чугуна на Енакиевском металлургическом заводе

В честь юбилея в ЕМЗ прошла торжественная выплавка чугуна. Фото: ДНР Онлайн

Енакиевский металлургический завод отпраздновал 125-летие юбилейной выплавкой чугуна. Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики посетил торжественную выплавку. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.

— Очень правильно свое 125-летие отмечает Енакиевский металлургический завод – юбилейной плавкой чугуна, трудовыми свершениями. Это по-нашему. К тому же выпуск чугуна производился с участием ветеранов доменного цеха. В такой преемственности поколений людей труда сила Донбасса, — подчеркнул Денис Пушилин.

Лидер Республики отметил, что если весь выплавленный за все годы чугун превратить в строительный профиль, то можно проложить линию от Земли до Луны 40 раз.

Енакиевский металлургический завод специализируется на выпуске непрерывнолитой заготовки, сортового и фасонного проката из низкоуглеродистых и низколегированных сталей, а также чушкового чугуна. Производит в общей сложности 60 видов металлопродукции.

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