Украинские боевики ранили мужчину и повредили здание Дворца творчества в Горловке

Прямое попадание снаряда зафиксировано во Дворце творчества. Фото: t.me/Prikhodko1970

Вооруженные формирования Украины обстреляли Никитовский район Горловки. В результате обстрела ранение получил мирный житель 1951 года рождения по улице Черняховского. Также обстрелами ВФУ повреждена школа, Дворец творчества и жилые частные и многоквартирные дома. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Зафиксировано прямое попадание в Дворец культуры им. Н. А. Изотова на улице Черняховского, а также повреждения школы №30 и жилых домов на улице Черняховского, Федосеева и Варламова, — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что за три часа по Горловке было выпущено 10 мин калибром 122 мм, а также пять снарядов калибром 152 мм. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Тем временем украинские боевики нанесли удар по Ясиноватой с применением реактивной системы залпового огня «Град». Обстрел города велся с позиций ВФУ, расположенных в Авдеевке.

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