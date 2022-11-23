В Беловодске открыли школу, восстановленную новосибирскими строителями

Директор школы выразил благодарность строителям и губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Фото: скриншот из видео пресс-службы администрации Беловодского района

В населенном пункте Беловодск Луганской Народной Республики открыли школу после ремонта. Восстановлением образовательного учреждения занимались новосибирские строители. Об этом сообщили пресс-службе администрации Беловодского района Республики.

— Я благодарен новосибирским строителям, которые днями и ночами трудились ради того, чтобы дети скорее вернулись в родную школу. Спасибо за проявленную заботу и беспрецедентную помощь губернатору Новосибирской области Андрею Александровичу Травникову. Спасибо всем Вам за нашу обновленную школу – школу мечты! – отметил директор школы Виктор Горшколепов.

Тем временем специалисты из Оренбургской области завешают ремонт в Перевальской детской школе искусств. В числе выполненных работ — утепление и покраска фасада, замена отливов. В учреждении обучаются более 500 детей.

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