Лизинговая компания ДНР и «Брянсксельмаш» подписали соглашения о сотрудничестве

Ранее в ДНР были заключены договоры на лизинг 29 единиц сельхозтехники. Фото: ДАН

Республиканская лизинговая компания и АО «Брянсксельмаш» подписали соглашение о сотрудничестве, которое будет способствовать поставкам техники и оборудования, а также дальнейшему сотрудничеству двух регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Донецкой Народной Республики.

— Предметом соглашения стало взаимовыгодное сотрудничество в сфере развития сельского хозяйства и обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей Донецкой Народной Республики техникой и оборудованием, — отметили в пресс-службе.

Соглашение было подписано в рамках 29-ой Международной сельскохозяйственная выставки «ЮГАГРО 2022», которая прошла в Краснодаре.

Республиканская лизинговая компания создана в августе 2020 года. Ее правовые основы установлены документами Народного Совета. В августе 2022-го в Республику поступила первая партия техники и оборудования по договорам лизинга.

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