Школьники Шахтерска из социально незащищенных семей получили канцелярские принадлежности от Сахалинской области

Сахалинская область продолжает помогать подшефному Шахтерску. Фото: скриншот из видео t.me/shatov_av_agsh

В рамках акции «Сопричастность» школьники из социально незащищенных семей Шахтерска получили набор канцелярских товаров и ранец. Помощь детям передал коллектив компании «Сахалин Энерго» и предприниматель Денис Золотов. Об этом сообщил глава администрации Шахтерска Александр Шатов.

— В рамках реализации специального проекта Сахалинской области по оказанию гуманитарной помощи «Сопричастность» передали школьникам из социально незащищенных семей города Шахтерска ранцы с канцелярскими принадлежностями. Благодарю за оказанную помощь! — отметил мэр.

Напомним, что ранее общественная организация «Опора России» доставила в ясли-сад №6 Шахтерска гуманитарную помощь. В состав груза вошел холодильный шкаф, стиральная машина, электронагревательный бак, а также игрушки и спортивный инвентарь для детей. Мэр города подчеркнул, что помощь Сахалинской области — ощутимая поддержка для детских учреждений.

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