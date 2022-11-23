ВФУ за сутки ранили двух мирных жителей ДНР

Украинские боевики продолжают разрушать жилые дома и гражданскую инфраструктуру Республики (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки ранили двух мирных жителей в Кировском районе Донецка, а также повредили четыре жилых дома в Кировских районах Донецка и Макеевки. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республике в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены четыре дома в Кировском районе Донецка и Кировском районе Макеевки, а также один объект гражданской инфраструктуры. Под вражеским огнем оказались девять населенных пунктов Республики: Донецк, Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Яковлевка, Макеевка и Еленовка, — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что на донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм. На горловском — артиллерию 155 и 152 мм. За сутки СЦКК ДНР сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны украинских боевиков.

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