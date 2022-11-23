В ДНР обесточено 14 котельных и более 20 тысяч бытовых абонентов

Электроснабжение уже восстанавливают. Фото: Минугля и энергетики ДНР

В Донецкой Народной Республике без электроснабжения остались порядка 24 507 бытовых абонентов. Аварийно-восстановительные бригады «Региональной энергопоставляющей компании» уже оперативно устраняют повреждения электросетей в разных районах Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

— По состоянию на 7:00 23 ноября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 197 трансформаторных подстанций, 24507 бытовых абонентов, 14 котельных, — отметили в пресс-службе.

Ранее в результате обстрела со стороны украинских боевиков был обесточен город Ясиноватая. К работе подключились все службы, в том числе МЧС.

Напомним, что ранее Амурская область доставила в Волноваху оборудование и инструменты для предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В рамках соглашения регионом-шефом в Волноваху привезли насосное оборудование для Амвросиевского ПУВКХ и пгт Войковский. Соглашение о сотрудничестве с регионом было подписано 22 июня.

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