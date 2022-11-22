Денис Пушилин о подаче тепла в Донецке: «Ситуация меняется к лучшему, но еще не везде»

Денис Пушилин заслушал доклады главы Минстроя ДНР Эдуарда Осипова и руководителя администрации Донецка Алексея Кулемзина по поводу подачи тепла жителям столицы. Фото: t.me/pushilindenis

Недостаточное внимание к подготовке котельных к отопительному сезону может привести к авариям в самый неподходящий момент. Об этом напомнил врио Главы ДНР Денис Пушилин, который сегодня заслушал доклады ответственных лиц о подаче тепла в Донецке. Сообщается, что из 267 котельных столицы на данный момент не работают семь. Причины разные, и не везде они связаны с нехваткой воды в системе.

- Ситуация меняется к лучшему, но еще не везде. И дело не только в нехватке воды. Эту проблему решили увеличением количества автоцистерн для ее подвоза. Порывы все чаще становятся причиной остановки подачи тепла, и их гораздо больше, чем в прошлом году. Считаю, что летом недостаточно уделялось внимания ремонту теплосетей, и теперь это приходится исправлять аврально, - рассказал лидер Республики в своем телеграм-канале.

Денис Пушилин отметил, что по итогам совещания было принято несколько решений. Для того, чтобы главы городов и районов смогли взаимодействовать с «Донбасстеплосетью» в полной мере, с ними теперь будут согласовывать назначение руководителей местных теплосетей.

- Также изменения коснутся работы Штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду, - проинформировал врио Главы ДНР.

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