В ЛНР вернувшиеся с фронта студенты продолжат обучение бесплатно

Ребят уже заждались в учебных аудиториях Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Луганской Народной Республике демобилизованные студенты, которые ранее обучались по контракту в высших и средних учебных заведениях Республики, смогут продолжить учебу на бесплатной основе. Об этом заявил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

Он сообщил, что власти уже занимаются вопросом о предоставлении полного пакета мер социальной поддержки таким студентам.

- Дополнительно готовится пакет мер поддержки. Сейчас приняты решения, что все студенты, которые возвращаются после службы, которые обучались на контрактной основе, будут переведены на бесплатное обучение, - проинформировал министр.

По словам чиновника, для вернувшихся к обучению студентов составят индивидуальные графики и предоставят педагогов-кураторов, которые помогут наверстать им упущенный материал. Тем же студентам, которые захотят продолжить службу в армии и заключить контракт, будет выделен академический отпуск.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР призванных на военную службу студентов демобилизуют до конца ноября. Ребят уже заждались в учебных аудиториях.

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