Житель города Золотое в ЛНР лишился ноги из-за подрыва на украинской мине

Такие «подарки» от ВСУ наносят вред жизни и здоровью мирных людей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель города Золотое в ЛНР попал в реанимацию, подорвавшись на оставленной украинскими войсками мине. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель администрации Первомайска Сергей Колягин, в чье административное подчинение входит данный населенный пункт.

От отметил, что такие «подарки» от ВСУ наносят вред жизни и здоровью мирных людей.

- Сегодня на мине «Лепесток» подорвался житель города Золотое 1949 года рождения. Пострадавший доставлен в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу с диагнозом: «травматическая ампутация нижней левой конечности», на данный момент находится в реанимационном отделении, - проинформировал градоначальник.

Мэр обратился к жителям местных населенных пунктов с просьбой быть бдительными и соблюдать осторожность при передвижении по грунтовым дорогам и тропинкам.

- Берегите себя и своих близких! - призвал население Колягин.

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