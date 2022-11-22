В ЛНР призванных на службу студентов демобилизуют до конца ноября

Совсем скоро студентов вернут к местам их учебы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ЛНР призванных на военную службу студентов демобилизуют до конца ноября. Об этом заявил министр образования и науки Республики Иван Кусов. Он отметил, что ребят уже заждались в аудиториях.
- Все студенты очной формы и очно-заочной формы обучения, которые были мобилизованы с 19 февраля, до конца ноября будут демобилизованы. Проводится большая работа. Мы все ждем студентов за учебными местами в университетах и СПО. Списки собраны, все проверяется, - рассказал чиновник.
Сообщается, что ведомство запустило горячую линию по вопросам демобилизации ребят. Уже сейчас в министерство поступают жалобы о том, что командиры некоторых воинских частей принуждают мобилизованных учащихся к заключению контракта. Это недопустимо, и каждый подобный случай будет пресечен, заявил министр.
- Здесь должен быть добровольный выбор каждого студента - продолжить службу или нет. Поэтому в соответствии с поручением Главы ЛНР Леонида Ивановича Пасечника мы открываем горячую линию при Министерстве образования и науки, - сказал он.
Всю информацию относительно демобилизации студентов можно будет получить по номеру телефона (0642) 34 50 87 или по адресу электронной почты demob.monlnr@mail.ru.
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