В ЛНР предупредили торговцев про недопустимость завышения цен на военное обмундирование

После начала специальной военной операции и частичной мобилизации в РФ начали отмечать многократное повышение цена на военную амуницию. Фото: УНМ ЛНР

Жителям Луганской Народной Республики, работающим в сфере торговли, напомнили про недопустимость завышения цен на военное обмундирование. Такое предупреждение сделал Государственный антимонопольный комитет ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Республики.

- ГАК ЛНР напоминает хозяйствующим субъектам, осуществляющим оптовую, розничную торговлю, а также производство военного обмундирования о недопущении завышения цен на товары, - проинформировали там.

В ведомстве указали участникам всей товаропроизводящей цепочки на необходимость ответственного поведения и недопустимость необоснованного завышения цен, даже если спрос на данный вид товаров возрастет. И предупредили - тех, кто посмеет себе наживаться на сложившейся ситуации, накажут.

- При установлении признаков недобросовестных и спекулятивных действий Комитет будет принимать соответствующие меры реагирования и пресекать выявленные нарушения, - заявили в антимонопольном комитете.

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