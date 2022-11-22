ВСУ нанесли удар из американских гаубиц по школе села Меловатка в ЛНР

По предварительной информации, жертв среди мирного населения нет. Фото (иллюстрация): СЦКК ЛНР

Украинские войска обстреляли школу в селе Меловатка Сватовского района ЛНР из вооружения натовского образца. Здание учебного учреждения получило серьезные повреждения. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Рано утром вооруженные формирования Украины с применением артиллерийских систем М777 нанесли удар по школе в населенном пункте Меловатка Сватовского района. В результате удара здание получило серьезные повреждения, - проинформировал в своем телеграм-канале представитель оборонного ведомства Республики Андрей Марочко.

По словам офицера, по предварительной информации, жертв среди мирного населения нет.

Напомним, за прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию ЛНР один раз. Под прицельным огнем противника оказался город Алчевск, по которому был нанесен ракетный удар из американской установки HIMARS. В результате обстрела два мирных жителя погибли и еще один получил ранения. Кроме того, в городе разрушены два и повреждены пять жилых домов.

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