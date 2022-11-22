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НовостиОбщество22 ноября 2022 11:49

В ДНР откроют роддом на базе одной из больниц Тельмановского района

Последние два года на этом месте располагалась ковидная база
Ирина ДМИТРИЕВА
Роддом будет обслуживать жителей сразу трех районов Республики

Роддом будет обслуживать жителей сразу трех районов Республики

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР завершают капитальный ремонт одного из корпусов Центральной районной больницы Тельмановского района. Содействие в этом оказывает Московская область. Об этом рассказала ДАН руководитель районной администрации Наталья Великодная.

Она отметила, что всего в медучреждении насчитывается три корпуса, оставшиеся два также планируют отремонтировать при содействии региона-шефа - Подмосковья. Корпуса приводят в порядок поочередно, чтобы не прерывать лечебный процесс. В свое время больница регулярно подвергалась обстрелам, шесть раз была повреждена, в том числе прямыми попаданиями снарядов. Однако продолжала работать все эти восемь лет.

Сейчас здесь планируют восстановить работу роддома - единственного на три района.

- Последние два года там была ковидная база, а сейчас его вновь перепрофилируют под роддом - у нас один роддом на три района: Старобешевский, Тельмановский и Новоазовский, - рассказала чиновница.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве разрабатывают мастер-план по развитию Тельмановского района ДНР. Он включает в себя строительство новых спортивных сооружений.

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