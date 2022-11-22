В ДНР откроют роддом на базе одной из больниц Тельмановского района

Роддом будет обслуживать жителей сразу трех районов Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР завершают капитальный ремонт одного из корпусов Центральной районной больницы Тельмановского района. Содействие в этом оказывает Московская область. Об этом рассказала ДАН руководитель районной администрации Наталья Великодная.

Она отметила, что всего в медучреждении насчитывается три корпуса, оставшиеся два также планируют отремонтировать при содействии региона-шефа - Подмосковья. Корпуса приводят в порядок поочередно, чтобы не прерывать лечебный процесс. В свое время больница регулярно подвергалась обстрелам, шесть раз была повреждена, в том числе прямыми попаданиями снарядов. Однако продолжала работать все эти восемь лет.

Сейчас здесь планируют восстановить работу роддома - единственного на три района.

- Последние два года там была ковидная база, а сейчас его вновь перепрофилируют под роддом - у нас один роддом на три района: Старобешевский, Тельмановский и Новоазовский, - рассказала чиновница.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве разрабатывают мастер-план по развитию Тельмановского района ДНР. Он включает в себя строительство новых спортивных сооружений.

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