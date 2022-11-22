В Горловке при обстреле ВСУ пострадала девушка-подросток

Число пострадавших от украинских обстрелов растет Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из горловских поселков вследствие обстрела украинских войск была ранена девушка-подросток. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.

- В результате обстрела горловского поселка Короленко со стороны украинских вооруженных формирований по улице Озеряновская ранена девушка 2006 года рождения, - проинформировал он.

Тем временем Донецк подвергается обстрелам ВСУ с восьми утра. По данным администрации города, в результате обстрела поселка Рутченково Кировского района сегодня в 11:00 был ранен мужчина 1956 года рождения.

Чуть позже стало известно, что число пострадавших от обстрелов столицы возросло.

- По предварительной информации, в результате обстрела Кировского района количество раненых возросло до 2 человек. Данные уточняются, - написал в своем телеграм-канале руководитель администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

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