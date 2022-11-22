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НовостиПолитика22 ноября 2022 7:35

ВСУ выпустили по ДНР более 300 боеприпасов за сутки, есть жертвы

Под прицельным огнем оказались двенадцать населенных пунктов Республики
Ирина ДМИТРИЕВА
Последствия обстрела Кировского района Донецка, в результате которого один мирный житель погиб и еще один получил ранение. Фото: t.me/dnronline

Последствия обстрела Кировского района Донецка, в результате которого один мирный житель погиб и еще один получил ранение. Фото: t.me/dnronline

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 328 боеприпасов. При этом использовались реактивные системы залпового огня «Град» и артиллерия от 155 до 122 мм. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что под прицельным огнем противника оказались двенадцать населенных пунктов Республики, включая Донецк, Зайцево, Озеряновку, Горловку, Новоселовку, Пантелеймоновку, Широкую Балку, Михайловку, Минеральное, Ясиноватую, Макеевку и Еленовку.

В результате обстрелов погибли и были ранены люди.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском и Кировском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили три гражданских лица в Кировском районе Донецка, Ясиноватой и ранее освобожденном Лесном, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что обстрелами повреждены 12 домов и 4 объекта гражданской инфраструктуры в Республике.

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