В Амвросиевку доставили оборудование для бесперебойной работы коммунальных предприятий зимой

Одно из важных направлений помощи от регионов-шефов - передача коммунальной техники в ДНР. Фото: ТГ/Лызов

В Амвросиевский район Донецкой Народной Республики доставили оборудование и инструменты для предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Гуманитарная помощь поступила из Амурской области России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава района Игорь Лызов.

Он уточнил, что поддержка была оказана в рамках достигнутого ранее соглашения о сотрудничестве, которое было подписано между регионами 22 июня. В результате Амурская область взяла шефство над Амвросиевским районом ДНР.

- В рамках Соглашения о сотрудничестве между Амурской областью и Амвросиевским районом доставлено насосное оборудование для Амвросиевского ПУВКХ и пгт Войковский с целью обеспечения бесперебойной работы коммунальных предприятий, - заявил Лызов.

Сообщается также, что в состав шефской помощи помимо этого вошли 5648 экземпляров учебно-методической литературы, которая предназначена для пополнения материальной базы учреждений среднего профессионального образования района.

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