Два человека погибли и один был ранен в результате обстрела Алчевска из РСЗО HIMARS

Последствия обстрела города Алчевск. Фото: СЦКК ЛНР

За прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию ЛНР один раз. Под прицельным огнем противника оказался город Алчевск, по которому был нанесен ракетный удар из американской установки HIMARS. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел по населенному пункту Алчевск с применением американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS (две ракеты), - заявили наблюдатели.

В СЦКК уточнили, что в результате обстрела два мирных жителя погибли и еще один получил ранения. Кроме того, в городе разрушены два и повреждены пять жилых домов.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 ноября под удар ракеты HIMARS попала также Кременная. В результате погиб один мирный житель 1993 года рождения, повреждены два жилых дома, четыре хозяйственные постройки, два магазина и линия электропередачи.

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