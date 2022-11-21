Денис Пушилин и Сергей Кириенко вручили награды демобилизованным студентам вузов ДНР

Демобилизованные студенты вузов ДНР были награждены государственными наградами РФ. Фото: ТГ/Пушилин

Демобилизованные студенты вузов ДНР, принимавшие участие в спецоперации по освобождению Донбасса, были награждены сегодня государственными наградами РФ. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

- Совместно с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко наградили демобилизованных студентов и пообщались с ними за чашкой чая, — написал Пушилин.

Он отметил, что в сегодняшней группе демобилизованных пять студентов изъявили желание продолжить службу.

- Подход такой: вначале всех студентов демобилизуем, и только после этого они могут, если захотят, заключить контракт. Услышали от студентов много вопросов, а затем основные задачи обсудили на совещании с Министерством образования и науки ДНР, а также ректорами вузов. Для студентов будут составлены индивидуальные учебные планы, — пояснил руководитель региона РФ.

Сергей Кириенко предложил, чтобы, пока в ДНР дистанционное обучение, демобилизованные по желанию смогли пройти курсы в вузах других регионов России, чтобы восполнить пробелы в знаниях. Важный момент: все, кто учился на контракте, будут переведены на бесплатную форму обучения.

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