Демобилизованные студенты ЛНР получили статус участника боевых действий и награды за мужество

Юным защитникам были вручены медали «За спасение погибавших» и «За отвагу». Фото: НМ ЛНР
Демобилизованные студенты ЛНР получили статус участника боевых действий, награды за мужество и героизм. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.
- Юным защитникам были вручены государственные награды РФ - медали «За спасение погибавших» и «За отвагу», а также награды ЛНР - медали «За отвагу», - говорится в сообщении.
Боевые награды вручал первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
- Спасибо вам, ребята. Тем, кто принял решение продолжать служить дальше, вам удачи, возвращайтесь здоровыми. Война закончится, мы точно победим, и у вас тоже будет возможность вернуться к продолжению учебы. Для вас мы и курсы соответствующие, и индивидуальную программу - все сделаем. А тем, кто возвращается к учебе, быстрее встроиться в учебную программу, - пожелал Кириенко.
Награды вручал первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Фото: НМ ЛНР
Демобилизованный боец Владислав Пухальский рассказал, что получил медаль «За отвагу».
- Мое отделение одно из первых зашло в город Рубежное, закрепилось на территории, и мы удерживали позиции, не давали врагу зайти, - пояснил Пухальский.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ЛНР открыли обновленный памятник князю Игорю
Пострадавший от обстрелов ВСУ мемориал был восстановлен по поручению Президента России Владимира Путина (подробнее)