Демобилизованные студенты ЛНР получили статус участника боевых действий и награды за мужество

Юным защитникам были вручены медали «За спасение погибавших» и «За отвагу». Фото: НМ ЛНР

Демобилизованные студенты ЛНР получили статус участника боевых действий, награды за мужество и героизм. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- Юным защитникам были вручены государственные награды РФ - медали «За спасение погибавших» и «За отвагу», а также награды ЛНР - медали «За отвагу», - говорится в сообщении.

Боевые награды вручал первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

- Спасибо вам, ребята. Тем, кто принял решение продолжать служить дальше, вам удачи, возвращайтесь здоровыми. Война закончится, мы точно победим, и у вас тоже будет возможность вернуться к продолжению учебы. Для вас мы и курсы соответствующие, и индивидуальную программу - все сделаем. А тем, кто возвращается к учебе, быстрее встроиться в учебную программу, - пожелал Кириенко.

Награды вручал первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Фото: НМ ЛНР

Демобилизованный боец Владислав Пухальский рассказал, что получил медаль «За отвагу».

- Мое отделение одно из первых зашло в город Рубежное, закрепилось на территории, и мы удерживали позиции, не давали врагу зайти, - пояснил Пухальский.

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