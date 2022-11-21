Леонид Пасечник выразил соболезнования родным ушедшего из жизни легендарного луганского скульптора Александра Редькина

Александр Редькин ушел из жизни на 92-м году жизни. Фото: ТГ/Пасечник

Врио Главы Республики Леонид Пасечник выразил соболезнования родным и близким легендарного луганского скульптора, народного художника ЛНР Александра Редькина, ушедшего из жизни 20 ноября.

- Имел честь знать человека удивительной энергии, души и таланта лично. Он был настоящим патриотом Донбасса. Свою безмерную любовь к Родине Александр Архипович отражал в творчестве. Руки мастера преобразили не один город Луганщины, его шедевры известны каждому: памятник Карлу Гаскойну и Пилон Славы в Луганске, стела «Скорбящая мать» в Краснодоне, памятник Алексею Стаханову в одноименном городе, - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Редькин до последнего продолжал творить и передавал свои бесценные знания подрастающим скульпторам.

Александр Редькин родился 13 сентября 1931 года в поселке Успенка Лутугинского района, с отличием закончил Луганское художественное училище, Харьковский художественный институт. Работал в Луганске в области монументальной, станковой и медальерной пластики. Редькиным создана целая галерея психологических портретов ветеранов Великой Отечественной войны и труда, деятелей культуры и искусства, поэтов и писателей. Произведения мастера находятся в музеях и частных коллекциях России, Украины, Голландии.

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