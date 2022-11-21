Энергетики восстановили электроснабжение для жителей большинства районов Донецка

Энергетики ДНР работают в боевых условиях. Фото: ШТО ДНР

Энергетики восстановили электроснабжение большинства районов Донецка, которое было нарушено сегодня в результате повреждения питающей линии трансформаторной подстанции «Смолянка–220». Об этом сегодня сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

- Восстановлено электроснабжение большинства районов Донецка. Свет вернулся в дома 69000 абонентов, — написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в результате утренних обстрелов со стороны ВФУ порядка 50 тысяч абонентов в Донецке остались без электроснабжения. Позднее стало известно, что число отключенных абонентов возросло. Без напряжения оставались 758 трансформаторных подстанций, 67 котельных, 105800 бытовых абонентов - частично в Ленинском, Петровском, Ворошиловском, Киевском, Кировском и Куйбышевском районах города.

Напомним, что сегодня в результате обстрелов ВСУ погибли двое жителей Донецка – в Петровском и Кировском районах.

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