В Кировском районе Донецка украинские боевики убили 90-летнего жителя

Последствия обстрела Петровского района, где погибла женщина. Фото: ДНР Онлайн

90-летний мирный житель погиб сегодня в Кировском районе на западе Донецка в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

- В результате обстрела ВФУ Кировского района Донецка погиб мужчина, 1932 года рождения, и еще один мирный житель получил ранение, — заявили в Штабе.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что мирные жители попали под обстрел возле местных питьевых ставков.

Ранее сегодня в результате обстрела погибла мирная жительница в Петровском районе, который также расположен на западе Донецка.

Согласно оперативной информации СЦКК, враг сегодня мощно обстреливает Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую из 155-мм и 152-мм артиллерийских орудий.

В результате обстрелов в Донецке без электроснабжения остались более 50 тысяч абонентов в Ворошиловском, Ленинском, Петровском, Кировском, Киевском и Куйбышевском районах.

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