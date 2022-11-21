В Кировском районе Донецка украинские боевики убили 90-летнего жителя

Последствия обстрела Петровского района, где погибла женщина. Фото: ДНР Онлайн
90-летний мирный житель погиб сегодня в Кировском районе на западе Донецка в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
- В результате обстрела ВФУ Кировского района Донецка погиб мужчина, 1932 года рождения, и еще один мирный житель получил ранение, — заявили в Штабе.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что мирные жители попали под обстрел возле местных питьевых ставков.
Ранее сегодня в результате обстрела погибла мирная жительница в Петровском районе, который также расположен на западе Донецка.
Согласно оперативной информации СЦКК, враг сегодня мощно обстреливает Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую из 155-мм и 152-мм артиллерийских орудий.
В результате обстрелов в Донецке без электроснабжения остались более 50 тысяч абонентов в Ворошиловском, Ленинском, Петровском, Кировском, Киевском и Куйбышевском районах.
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