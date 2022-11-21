Боксеры из ЛНР завоевали 16 медалей на турнире в Феодосии

Боксеры ЛНР показали высокое мастерство. Фото: ЛРФБ

Спортсмены Луганской республиканской федерации бокса (ЛРФБ) имени Эдуарда Дидоренко заняли 16 призовых мест на XXIV детско-юношеском турнире по боксу, посвященном памяти тренера Владимира Ефимова, который прошел в Феодосии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

- 18-20 ноября прошел XXIV детско-юношеский турнир по боксу, в котором приняли участие 250 спортсменов. Боксеры ЛРФБ, воспитанники Луганского высшего училища физической культуры (ЛВУФК) и спортивного клуба «Надежда» под руководством тренера Владислава Минвалиева показали высокий результат, - говорится в сообщении.

Победы в своих категориях одержали Артем Бакун, Данил Домащенко, Семен Матвеев, Сергей Рудой, Данил Столбенко, Илья Пономарев, Дмитрий Шатохин, Михаил Щербаков. При этом Шатохин был награжден кубком за «Лучший бой». Серебряными призерами турнира стали Илья Вербиенко, Елисей Игнатенко, Данил Фирсов. Третье место завоевал Дмитрий Саврич. А команда награждена кубком «Лучшая команда».

Воспитанники Стахановской комплексной ДЮСШ № 2 под руководством Рамиля Сахабутдинова заняла два первых и два вторых места.

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