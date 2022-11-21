В ЛНР наградили посмертно добровольца из Сербии

Кристина рассказала, каким был ее муж. Фото: ЛИЦ

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник наградил посмертно медалью «За отвагу» добровольца из Сербии Стефана Димитриевича, проходившего службу в рядах Народной милиции ЛНР. Свой последний бой военнослужащий принял 4 апреля в районе поселка Новотошковское. Награду вдове павшего воина - жительнице Алчевска Кристине - вручил советник Главы ЛНР Ян Лещенко.

- Ваш муж отдал свою жизнь за 29-й блокпост, - обратился сказал Ян Лещенко. - Это очень сложный был укрепрайон, очень долго и упорно пытались мы его взять, там были серьезнейшие фортификационные сооружения. Ваш муж герой. И взятие 29-го блокпоста позволило более интенсивными темпами выбивать противника с нашей земли.

Вдова военнослужащего рассказала, что он стал на защиту Донбасса в 2014 году, через некоторое время вернулся в Сербию, а в 2019 году вновь пополнил ряды защитников ЛНР.

- Мы все знаем, как Сербия любит Россию. Мой муж решил стать на защиту нашего Донбасса, защищать наш народ, - добавила женщина. - Он был очень добрым человеком, отзывчивым. Никто никогда плохого слова о Стефане не сказал. Он пытался всем помочь, говорил: «Как я оставлю своих ребят на передовой?». Он был с ними до конца, за каждого переживал, за каждое ранение своего товарища, - рассказала Кристина.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: Подвиг Корсы навсегда войдет в историю освобождения ДНР

Глава ДНР принял участие в открытии на Аллее Героев бюста Героя ДНР и РФ Ольги Качуры (подробнее)