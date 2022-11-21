Украинские боевики целенаправленно обстреливают жилые дома. Фото: Архив ТГ/Кулемзин

В Петровском районе Донецка украинские боевики убили мирную жительницу. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- ВФУ обстреляли Петровский район Донецка, погибла женщина. Также обесточены около 50 000 бытовых абонентов в Донецке. Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка, - говорится в сообщении.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), с самого утра противник ведет интенсивные обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Республики, под огнем крупнокалиберной артиллерии районы Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой. На текущий момент противник выпустил более 90 снарядов различного калибра.

- Обстрелы продолжаются. Просим жителей принять меры личной безопасности и не покидать укрытий, - отметили в СЦКК.

В Макеевке в результате обстрела произошел пожар на нефтебазе. В Ясиноватой сообщается о прилете во двор ПТУ №45, в соседних зданиях повреждено остекление.

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