Защитники Донбасса продолжают уничтожать живую силу и технику украинских оккупантов. Фото: НМ ЛНР

Защитники Донбасса за сутки уничтожили более 90 украинских боевиков. Об этом сегодня сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 2 самоходные артиллерийские установки (2С1 «Гвоздика»), 2 танка (Т-64БВ, Т-72Б), 7 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито 4 БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 30 человек, - заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Потери киевских силовиков от огня Народной милиции ЛНР составили до 30 военнослужащих.

- Уничтожено до 30 человек личного состава, два бронетранспортера, четыре беспилотных летательных аппарата, 11 единиц специальной автомобильной техники, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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