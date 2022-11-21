Спасатели МЧС ликвидировали пожар на нефтебазе в Макеевке, который произошел в результате обстрела ВСУ

Для тушения пожара привлекались пожарный поезд, 20 единиц техники и 84 человека. Фото: МЧС ДНР

Возгорание цистерн с топливом на нефтебазе в Макеевке произошло сегодня в результате обстрела ВСУ. По информации представительства ДНР в СЦКК украинские боевики выпустили три снаряда калибром 155 мм по Червоногвардейскому району Макеевки.

Пожар начался в районе 4:00 на нефтебазе, расположенной на ул. Антропова. К месту сразу отправились отряды МЧС ДНР.

- По прибытии установлено горение двух цистерн с топливом объемом 70 м³ на ж/д полотне за территорией нефтебазы, а также горение трех стационарных емкостей в одном обваловании объемом 60 м³, находящихся в 20-25 м от ж/д полотна. Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета, — отметили в пресс-службе МЧС ДНР.

Уже к шести утра спасатели разделились на две группы, одни занялись ликвидацией горения стационарных емкостей на площади 300 м2, другие — тушением железнодорожного полотна с цистернами на площади 350 м2. На тушение пожара было подано пять стволов «А». Дополнительно к месту был направлен пожарный поезд 57 ПСЧ Ясиноватой и мотопомпа 12 ПСЧ Макеевки.

В 9:00 пожар был локализован, в 9:43 — ликвидирован. По предварительной информации погибших и пострадавших нет.

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