В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ ранены трое мирных жителей

Украинские боевики целенаправленно обстреливают жилые дома. Фото: Архив ТГ/Кулемзин

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 32 раза открывали огонь по территории Республики, выпустили 126 снарядов и мин.

На донецком направлении противник применял – артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском – артиллерию 155, 152 и 122 мм. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 мм.

Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка (Никитовский и Калининский районы), Троицкое, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы).

В результате обстрелов ранены трое гражданских лиц в Калининском районе Горловки и ранее освобожденной Павловке.

Повреждены 9 домостроений в Куйбышевском районе Донецка и Кировском районе Макеевки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.

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