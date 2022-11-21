В ЛНР в результате ударов ракетами HIMARS погибли трое мирных жителей

Последствия обстрела Кременной. Фото: СЦКК ЛНР

Украинские боевики обстреляли Алчевск и Кременную из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В Алчевске погибли два мирных жителя, один ранен. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Республики Андрей Марочко.

- Вооруженные силы Украины в 01:37 обстреляли город из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате погибли два мирных жителя (мужчина 1969 года рождения и женщина 1974 года рождения), а также пострадала женщина 1992 года рождения, - написал офицер в своем Telegram-канале.

А 20 ноября под удар ракеты HIMARS попала Кременная. В результате погиб один мирный житель 1993 года рождения, повреждены два жилых дома, четыре хозяйственные постройки, два магазина и линия электропередачи. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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