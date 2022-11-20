В ДНР откроется отделение российской политической партии «Новые люди»

8 декабря представители парти расскажут о направлении ее деятельности на новых территориях России. Фото: пресс-служба партии «Новые люди»
В Донецкой Народной Республике откроется отделение российской политической партии «Новые люди». Ранее, 18 ноября, в Донецке был проведен учредительный съезд партии с целью подготовки документов, необходимых для официального открытия отделения. Об этом сообщил депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев.
— Официальное открытие регионального отделения партии «Новые люди» в ДНР планируется 8 декабря, где подробно расскажем об основных направлениях деятельности партии на территории нового региона, — отметил депутат.
Ткачев добавил, что на съезде были сформированы руководящие органы — выбран председатель регионального совета, секретарь и контрольно-ревизионная комиссия. Следующий этап — подготовка необходимой инфраструктуры и рабочих мест.
Напомним, что ранее в ДНР отрылись отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».
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