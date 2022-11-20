В Москве разрабатывают мастер-план по развитию Тельмановского района ДНР

В Тельмановском районе планируют построить бассейн и дворец спорта. Фото: ДАН

Мастер-план по развитию Тельмановского района на юге Донецкой Народной Республики включает в себя строительство бассейна и дворца спорта для вольных борцов. План развития района разрабатывает московский проектный институт. Об этом сообщила глава Тельмановского района Наталья Великодная.

— Мастер-план развития региона для нас разрабатывает московский проектный институт. Мы им передали все исходные данные, и сейчас они разрабатывают мастер-план развития района. Это очень трудоемкий объем работы. В планах — и бассейн, и дворец спорта для вольных борцов, потому что Тельмановский район — один из центров подготовки вольных борцов, которые представляют ДНР на мировой арене, — отметила Великодная.

Напомним, что спортивные объекты восстанавливают также в Луганской Народной Республике. Ранее был отремонтирован городской бассейн в Красном Луче. В начале сентября в обновленном здании был дан старт плавательному сезону.

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